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За "спасение" подруги минчанка отдала все свои сбережения

"Позвонили мошенникии сказали, что подруга попала в аварию, ее сбила машина". В эту легенду поверила жительница Минска и отдала за спасение близкой приятельницы все свои сбережения.

Говорю, я в понедельник приеду, привезу ей, что надо: кружку, полотенце. Нет, вы сегодня передадите курьерам.
Потерпевшая

Женщина собрала сумку с вещами первой необходимости, положила 2 тыс. долларов США для спасения приятельницы в карман халата и передала курьеру службы доставки.

Когда минчанка опомнилась, она позвонила подруге и узнала, что стала жертвой обмана, а деньги отдала мошенникам.
Екатерина Добровольская, старший инспектор ГИОС Первомайского РУВД Минска

52-летнего курьера службы доставки задержали. Однако он к этому времени уже успел передать деньги посреднику.

Что было в посылке, я не смотрел, мы не имеем права. Даже не подозревал, что там были деньги, полученные обманным путем.
Курьер телефонных мошенников

Так это или нет, правоохранители выясняют в рамках уголовного дела, возбужденного по статье "Мошенничество".

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