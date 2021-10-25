За сутки в Беларуси на пожарах погибли 6 человек - статистика происшествий от МЧС

О событиях по линии МЧС материал Александра Камовича.



За сутки в Беларуси при пожарах погибли 6 человек. Сегодня ночью в Волковыске произошло ЧП. Спасателям поступило сообщение, что горит квартира в жилом доме на улице Социалистической. Женщина сообщила, что подъезд заполнил едкий дым, и предположила, что пожар в квартире на втором этаже. С помощью лестницы спасатели через окно попали внутрь жилища. На полу в комнате в бессознательном состоянии нашли хозяина, пенсионера. Надев на него кислородную маску, его вынесли на чистый воздух и передали медикам. Спасти мужчину не удалось. Также были эвакуированы 23 взрослых и 2 детей, в том числе с использованием масок. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.







В Толочинском районе горел дом: погибли двое мужчин

Сегодня после полуночи поступило сообщение о пожаре дома по улице Центральной в деревне Речки. Когда прибыли подразделения МЧС, крыша дома горела открытым пламенем. В помещении находились хозяин и его гость. В ходе тушения под слоем обрушившихся конструкций спасатели сначала обнаружили труп хозяина дома, позже еще одно обгоревшее тело мужчины, его личность устанавливается. В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены, имущество. И в этот раз рассматриваемая версия пожара - неосторожное обращение с огнем.

Еще одна смерть на пожаре - в Гомельском районе погиб пенсионер. Трагедия произошла накануне в поселке Победа. По прибытии спасателей к месту вызова открытого горения и задымления не наблюдалось. Во время разведки в комнате на кровати спасатели обнаружили сильно обгоревшее тело хозяина дома. Пожар ликвидировали местные жители до приезда подразделений МЧС. Предварительная причина пожара – незатушенная сигарета.





Двое мужчин погибли на пожаре в Хотимском районе

Возгорание произошло сегодня ночью в деревне Забелышин. Известно, что постройка была нежилая, без света и пожарного извещателя. Там пристанище для себя нашел неработающий мужчина. Прибывшие спасатели наблюдали открытое пламя и сильное задымление. В доме обнаружены трупы двух мужчин, один из них - житель Климовичского района. И снова предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

В Полоцке на пожаре дома пострадал его хозяин. В службу спасения поступило сообщение о ЧП по улице Купалы. Владелец участка вовремя успел выбежать на улицу, однако медики констатировали отравление продуктами горения и ожоги 12 % тела. Мужчину госпитализировали. Спасатели пожар ликвидировали. Неосторожное обращение с огнем при курении - одна из версий ЧП.

Ликвидировано возгорание заброшенного дома в Минске. Сегодня рано утром на линию 112 поступило сообщение о пожаре в частном доме. Прибывшие спасатели выяснили, что пламенем объято все строение. Впрочем, спустя 20 минут огонь ликвидировали. Пострадавших не обнаружено. Одна из версий - курение в доме незваного гостя.





В Ивацевичском районе лесники и спасатели почти сутки сражались с природным пожаром

С возгоранием боролись в Споровском лесничестве у поймы реки. Было задействовано 60 сотрудников лесной охраны, 3 пожарных автомобиля, 2 трактора, снегоболотоход, 2 лесопожарных модуля и квадрокоптер. Площадь пожара пока уточняется. Предварительная причина - поджог.