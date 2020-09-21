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За выходные дни на дорогах Могилевской области зарегистрировано два ДТП
За выходные дни на дорогах Могилевской области зарегистрировано два ДТП, в результате которых пять человек получили травмы. Накануне после полуночи в Осиповичском районе на 118-м километре автодороги Минск - Гомель 35-летний житель райцентра на автомобиле "Рено" въехал в грузовик. МАЗ стоял у правого края проезжей части с включенной аварийкой. В результате ДТП водитель легковушки с травмами доставлен в больницу.
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