Забитую под завязку спиртом машину остановили сотрудники ГАИ в Несвижском районе

Сотрудники Госавтоинспекции остановили подозрительный автомобиль - он ехал без номеров. Завидев экипаж ГАИ, водитель занервничал и съехал на обочину. Оказалось, машина была забита под завязку спиртом. При этом инспектор узнал мужчину - несколько лет назад его поймали на том же промысле. Тогда у него изъяли больше 300 литров спиртосодержащей жидкости. На этот раз - 140 бутылок и 20 пятилитровых канистр с надписью "этиловый спирт". Если экспертиза это подтвердит, мужчине грозит серьезный штраф и конфискация.