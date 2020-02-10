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Забитую под завязку спиртом машину остановили сотрудники ГАИ в Несвижском районе
Сотрудники Госавтоинспекции остановили подозрительный автомобиль - он ехал без номеров. Завидев экипаж ГАИ, водитель занервничал и съехал на обочину. Оказалось, машина была забита под завязку спиртом. При этом инспектор узнал мужчину - несколько лет назад его поймали на том же промысле. Тогда у него изъяли больше 300 литров спиртосодержащей жидкости. На этот раз - 140 бутылок и 20 пятилитровых канистр с надписью "этиловый спирт". Если экспертиза это подтвердит, мужчине грозит серьезный штраф и конфискация.
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