Задержали лжеминера из Лиды

После сообщения в милицию на место сразу же выехали экстренные службы. Саперы обследовали здание лицея, взрывчатки обнаружено не было. Из помещения был эвакуирован 1 человек – это сторож. Вскоре лжеминера из Лиды задержали. Это 49-летний местный житель. Вот как он сам объясняет свой поступок.Отметим, что экспертиза показала более двух с половиной промилле алкоголя. Мужчина официально нигде не работает. Ранее судим не был. Его действиям будет дана правовая оценка.



