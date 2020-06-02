Преступление под покровом темноты. Рано утром задержан 18-летний житель Орши, который охотился за чужим топливом. Как говорят в милиции, парень присмотрел фуру, оставленную водителем возле своего дома. На дело приехал на своей старенькой машине. Именно ее и собирался заправлять украденным дизелем жулик. Вооружившись тремя 20-литровыми канистрами, электронасосом и шлангом для выкачивания топлива из бака парень приступил к процессу. Его и заметил проезжавший мимо патруль - от неожиданности парень даже не попытался скрыться.

Молодой человек признался, что планировал увезти 60 литров чужой солярки. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, проверяется его причастность к совершению других подобных эпизодов.



