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Задержан 25-летний минчанин за продажу наркотиков
Доставка товаров на любой вкус - столичные бойцы наркоконтроля задержали парня, который продавал наркотики. Параллельно молодой человек работал в сервисе доставки продуктов. Взяли 25-летнего минчанина с поличным в тот момент, когда он забирал очередную партию наркотика, а именно альфа-PVP, из тайника. При себе у задержанного обнаружили более 500 граммов запрещенного вещества, дурман предназначался для дальнейшей реализации. Дома у парня изъято несколько десятков граммов наркотика, электронные весы, фасовочные пакеты, изолента. В схронах оперативники обнаружили еще 110 граммов мефедрона. На наркомаркет фигурант проработал несколько месяцев. Надо сказать, в поле зрения правоохранителей молодой человек уже попадал. Сейчас СК возбудил уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
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