Задержан 37-летний минчанин - он устроился в наркомаркет, чтобы получить доступ к наркотикам

Мужчина ранее отбывал наказание за сбыт наркотиков. Задержанный пояснил, что сам употребляет психотропы и устроился в наркомаркет, чтобы получить к ним доступ, а также заработать деньги. Фигурант так и не успел получить свою первую "зарплату".

Татьяна Обозная, старший инспектор ОИОС ГУВД Минска