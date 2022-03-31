3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Задержан 37-летний минчанин - он устроился в наркомаркет, чтобы получить доступ к наркотикам
Правоохранители задержали 37-летнего жителя столицы, который устроился в наркомаркет, чтобы получить доступ к наркотикам. При себе у фигуранта нашли 16 граммов альфа- PVP, а по месту жительства - предметы для фасовки.
Мужчина ранее отбывал наказание за сбыт наркотиков. Задержанный пояснил, что сам употребляет психотропы и устроился в наркомаркет, чтобы получить к ним доступ, а также заработать деньги. Фигурант так и не успел получить свою первую "зарплату".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе