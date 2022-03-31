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Задержан 37-летний минчанин - он устроился в наркомаркет, чтобы получить доступ к наркотикам

Правоохранители задержали 37-летнего жителя столицы, который устроился в наркомаркет, чтобы получить доступ к наркотикам. При себе у фигуранта нашли 16 граммов альфа- PVP, а по месту жительства - предметы для фасовки.

Мужчина ранее отбывал наказание за сбыт наркотиков. Задержанный пояснил, что сам употребляет психотропы и устроился в наркомаркет, чтобы получить к ним доступ, а также заработать деньги. Фигурант так и не успел получить свою первую "зарплату".
Татьяна Обозная, старший инспектор ОИОС ГУВД Минска

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