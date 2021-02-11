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Задержан крупный наркодилер

Сотрудники наркоконтроля выясняют канал поставки наркотиков в Беларусь - был задержан крупный дилер. На подозреваемого - 27-летнего жителя областного центра - правоохранители вышли во время специального рейда по выявлению наркоторговцев. Рыбка оказалась крупной.

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