Задержан мужчина, который похитил более 500 рублей с чужого счета

Потерял карточку и деньги. Сотрудники отдела К вычислили и задержали мужчину, который похитил более 500 рублей с чужого счета. В милицию обратился минчанин и рассказал, что после того как он потерял банковскую карту, с нее стали списываться деньги. Оперативники установили, что кредитку подозреваемый нашел в парке и решил использовать в своих целях. 34-летний мужчина расплачивался ею в ближайших магазинах. Покупал продукты и спиртное. Что примечательно, такой стиль жизни для задержанного не в новинку.

В милиции напоминают, что ни при каких обстоятельствах не стоит передавать банковскую карту посторонним лицам, а также сообщать кому бы то ни было ПИН-код, номер и срок действия карты. Нелишним будет установить на телефон оповещение о проведенных операциях.



