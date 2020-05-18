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Задержан мужчина, который похитил более 500 рублей с чужого счета
Потерял карточку и деньги. Сотрудники отдела К вычислили и задержали мужчину, который похитил более 500 рублей с чужого счета. В милицию обратился минчанин и рассказал, что после того как он потерял банковскую карту, с нее стали списываться деньги. Оперативники установили, что кредитку подозреваемый нашел в парке и решил использовать в своих целях. 34-летний мужчина расплачивался ею в ближайших магазинах. Покупал продукты и спиртное. Что примечательно, такой стиль жизни для задержанного не в новинку.
В милиции напоминают, что ни при каких обстоятельствах не стоит передавать банковскую карту посторонним лицам, а также сообщать кому бы то ни было ПИН-код, номер и срок действия карты. Нелишним будет установить на телефон оповещение о проведенных операциях.
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