ЧПЗона X

Задержан с поличным, когда собирался оборудовать очередные тайники

Еще в ноябре был задержан 27-летний житель Барановичей, который готовился разложить схроны с наркотиками на территории Минска. У него было изъято 34 готовых закладки, в которых, согласно заключению экспертов, находилось особо опасное психотропное вещество альфа-PVP. В последующем при осмотре мобильного телефона задержанного были обнаружены фото с геометками 24 тайников в столице. Более того, в телефоне хранились данные о так называемом мастер-кладе в лесу на территории Дзержинского района. Там обнаружено более 400 граммов марихуаны.

Расследование уголовного дела в отношении наркокурьера завершено. Действия обвиняемого квалифицированы как незаконный оборот особо опасных психотропов в крупном размере в составе организованной группы. Он заключен под стражу.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все