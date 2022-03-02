Задержан с поличным, когда собирался оборудовать очередные тайники

Еще в ноябре был задержан 27-летний житель Барановичей, который готовился разложить схроны с наркотиками на территории Минска. У него было изъято 34 готовых закладки, в которых, согласно заключению экспертов, находилось особо опасное психотропное вещество альфа-PVP. В последующем при осмотре мобильного телефона задержанного были обнаружены фото с геометками 24 тайников в столице. Более того, в телефоне хранились данные о так называемом мастер-кладе в лесу на территории Дзержинского района. Там обнаружено более 400 граммов марихуаны.