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Задержан водитель грузовика с пачками лекарства Frisium, в составе которого опасный психотроп
На белорусско-литовской границе задержан водитель грузовика с шестью пачками лекарства Frisium, в состав которого входит клобазам – опасное психотропное вещество. Сообщается, что гражданин Казахстана ехал домой из Германии транзитом через нашу страну. Во время пограничного контроля военнослужащие с помощью металлодетектора обнаружили у мужчины сначала две упаковки опасного лекарства, затем еще одну, спрятанную в носке, и при осмотре авто – три пачки в перчаточном ящике. По словам задержанного, таблетки предназначались его близкому родственнику для лечения эпилепсии, однако на вопрос пограничников, кому именно мужчина везет лекарство, ответа так и не последовало. Препараты изъяты сотрудниками милиции для проведения экспертизы.
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