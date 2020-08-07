Задержан водитель грузовика с пачками лекарства Frisium, в составе которого опасный психотроп

На белорусско-литовской границе задержан водитель грузовика с шестью пачками лекарства Frisium, в состав которого входит клобазам – опасное психотропное вещество. Сообщается, что гражданин Казахстана ехал домой из Германии транзитом через нашу страну. Во время пограничного контроля военнослужащие с помощью металлодетектора обнаружили у мужчины сначала две упаковки опасного лекарства, затем еще одну, спрятанную в носке, и при осмотре авто – три пачки в перчаточном ящике. По словам задержанного, таблетки предназначались его близкому родственнику для лечения эпилепсии, однако на вопрос пограничников, кому именно мужчина везет лекарство, ответа так и не последовало. Препараты изъяты сотрудниками милиции для проведения экспертизы.



