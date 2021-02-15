ЧПЗона X

Задержан выпивший водитель, в авто которого находился ребенок

История из Брестского района. Там экипаж ГАИ задержал выпившего водителя, а в салоне его авто находился ребенок. Экспертиза показала одну промилле алкоголя в выдыхаемом шофером воздухе.

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