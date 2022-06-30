Задержана девушка-курьер аферистов - пенсионерка отдала ей 15 тыс. долларов

Игра с доверием на руку мошенникам - задержана девушка-курьер аферистов. 83-летняя пенсионерка из Гомеля передала ей 15 тысяч долларов. Прежде даме поступил звонок от якобы родственников с просьбой о помощи. Задержали 18-летнюю россиянку в Минске, к этому моменту деньги она перечислила куратору. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Известно о причастности девушки к нескольким аналогичным фактам в Минске и Гомеле.