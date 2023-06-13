3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Задержана главный бухгалтер одной из организаций Орши, ее подозревают в выводе крупной суммы бюджетных средств
Необдуманное решение обогатиться за счет предприятия может обернуться потерей до 12 лет свободы. В МВД сообщили о задержании главного бухгалтера одной из организаций Орши - ее подозревают в выводе крупной суммы бюджетных средств.
По версии оперативников БЭП, женщина действовала не одна, а вместе с коллегами по цеху. Роль каждого выяснится во время расследования.
В отношении всех пятерых фигурантов следователи возбудили уголовное дело.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе