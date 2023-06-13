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Задержана главный бухгалтер одной из организаций Орши, ее подозревают в выводе крупной суммы бюджетных средств

Необдуманное решение обогатиться за счет предприятия может обернуться потерей до 12 лет свободы. В МВД сообщили о задержании главного бухгалтера одной из организаций Орши - ее подозревают в выводе крупной суммы бюджетных средств.

По версии оперативников БЭП, женщина действовала не одна, а вместе с коллегами по цеху. Роль каждого выяснится во время расследования.

В отношении всех пятерых фигурантов следователи возбудили уголовное дело.

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