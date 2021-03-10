Признательные показания и главные улики. Задержанные в январе за убийство витеблянина мужчины рассказали подробности преступления, которое произошло в начала года. Тогда жительница Витебска обратилась в милицию: перестал выходить на связь 47-летний знакомый. В доме мужчины нашли следы крови и в дальнейшем выяснили, что исчезновение носит криминальный характер. Подозреваемых задержали в Рогачеве, когда в гараже они меняли номера на "тойоте"погибшего. В салоне и на кузове иномарки эксперты нашли следы крови, а в машине одного из фигурантов – окровавленную одежду и личные вещи. Задержанные признались, что убили мужчину из-за денег и машины. Тем не менее, несмотря на подробный рассказ о преступлении, подельники отказались указать место, где закопали тело и начали менять свои показания.



Мужчинам предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям - "Кража", "Разбой" и "Убийство". Они находятся под стражей.



