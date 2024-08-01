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Задержанный за нетрезвое вождение брестчанин обратился за помощью к знакомому "со связями"

Брестчанин, попавшийся за пьяную езду, хотел отделаться легким штрафом и обратился за помощью к знакомому "со связями". Тот заверил приятеля, что все уладит за 1,5 тыс. долларов. Когда же парня все же привлекли по полной программе, "решала" сказал, что суммы не хватило, и потребовал еще 2 тыс. долларов. Тут-то парень и понял, что его просто разводят на деньги.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела за подстрекательство к даче взятки и мошенничество в крупном размере.

Как выяснилось, водитель Volkswagen (теперь она фигурантка уголовного дела) ехала пьяной: результаты экспертизы показали больше 2 промилле алкоголя. Рокового удара можно было бы избежать, если бы, по версии следствия, не преступная небрежность женщины. И за это она сама себе подписала пожизненное наказание.

В ДТП погибли 34-летний супруг водителя Volkswagen и ее 5-летний сын. Сама женщина и ее 3-летняя дочь, а также двое 18-летних парней из Audi были госпитализированы. Спустя несколько дней пассажир второй иномарки скончался в больнице. Следователи выяснили, что в тот злополучный день семья на автомобиле Volkswagen возвращалась с дачи в Могилев. Дети перевозились в детских удерживающих устройствах. Действия 43-летней жительницы Могилева квалифицированы как нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. С санкции прокурора к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Татьяна Старосотникова, официальный представитель УСК по Могилевской области

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