Задержанный за нетрезвое вождение брестчанин обратился за помощью к знакомому "со связями"

В ДТП погибли 34-летний супруг водителя Volkswagen и ее 5-летний сын. Сама женщина и ее 3-летняя дочь, а также двое 18-летних парней из Audi были госпитализированы. Спустя несколько дней пассажир второй иномарки скончался в больнице. Следователи выяснили, что в тот злополучный день семья на автомобиле Volkswagen возвращалась с дачи в Могилев. Дети перевозились в детских удерживающих устройствах. Действия 43-летней жительницы Могилева квалифицированы как нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. С санкции прокурора к ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Татьяна Старосотникова, официальный представитель УСК по Могилевской области