Задержаны сбытчики опасного психотропа - оба жители Могилевского района

В деле о гибели жителя Могилева от передозировки психотропом следователи сообщили новые подробности. Оперативники наркоконтроля задержали 24-летнего сбытчика психотропного вещества и его подельника на 3 года младше - оба жители Могилевского района. По версии следствия, старший из парней мог продать погибшему смертельную дозу наркотика. При себе у фигурантов нашли свертки сальфа-PVP общей массой более 140 граммов. Во время осмотра телефонов молодых людей правоохранители обнаружили координаты предположительных мест закладок с запрещенным веществом, а также переписку с куратором. Действиям задержанных дана правовая оценка. В отношении них возбуждено уголовное дело. Оба заключены под стражу.