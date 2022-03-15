3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Задержаны сбытчики опасного психотропа - оба жители Могилевского района
В деле о гибели жителя Могилева от передозировки психотропом следователи сообщили новые подробности. Оперативники наркоконтроля задержали 24-летнего сбытчика психотропного вещества и его подельника на 3 года младше - оба жители Могилевского района. По версии следствия, старший из парней мог продать погибшему смертельную дозу наркотика. При себе у фигурантов нашли свертки сальфа-PVP общей массой более 140 граммов. Во время осмотра телефонов молодых людей правоохранители обнаружили координаты предположительных мест закладок с запрещенным веществом, а также переписку с куратором. Действиям задержанных дана правовая оценка. В отношении них возбуждено уголовное дело. Оба заключены под стражу.
Президент
Все
Президент Беларуси 11-12 ноября отправится в Азербайджан для участия во Всемирном саммите по климату
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Washington Post: Трамп созвонился с Путиным, чтобы обсудить Украину
Нетаньяху признал причастность Израиля к взрывам пейджеров в Ливане
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов