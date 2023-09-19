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Задушил и бросил тело в канализацию - тайны убийства в новогоднюю ночь в Солигорском районе
Задушил и бросил тело в канализацию. Завершено расследование убийства с особой жестокостью в Солигорском районе. В канун Нового года в агрогородке Новополесский пропал местный житель. Супруга рассказала, что муж вышел из дома и не вернулся. Его тело нашли спустя четыре месяца в тепловой камере канализации.
Следователи установили, что двое жителей Солигорского района (24 и 32 года) в конце декабря прошло года в агрогородке Новополесский употребляли алкоголь на протяжении недели. В одиниз дней, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они встретили 47-летнего местного жителя, который попросил закурить. Услышав отказ, прохожий разозлился, завязался словесный конфликт. Подогретые алкоголем молодые люди избили мужчину, но испугавшись, что потерпевший может обратиться в милицию, решили избавиться от "проблемы". Старший фигурант ударил ногой 47-летнего мужчину, а когда он упал, обвиняемый принялся его душить.Убедившись, что обидчик не подает признаков жизни, приятели сбросили погибшего в тепловую камеру канализации и скрылись с места преступления.
Задержанные признались в убийстве. Сейчас они под стражей в ожидании суда.
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