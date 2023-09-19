Задушил и бросил тело в канализацию - тайны убийства в новогоднюю ночь в Солигорском районе

Следователи установили, что двое жителей Солигорского района (24 и 32 года) в конце декабря прошло года в агрогородке Новополесский употребляли алкоголь на протяжении недели. В одиниз дней, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они встретили 47-летнего местного жителя, который попросил закурить. Услышав отказ, прохожий разозлился, завязался словесный конфликт. Подогретые алкоголем молодые люди избили мужчину, но испугавшись, что потерпевший может обратиться в милицию, решили избавиться от "проблемы". Старший фигурант ударил ногой 47-летнего мужчину, а когда он упал, обвиняемый принялся его душить.Убедившись, что обидчик не подает признаков жизни, приятели сбросили погибшего в тепловую камеру канализации и скрылись с места преступления.

Мария Никитина, официальный представитель УСК по Минской области

