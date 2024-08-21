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Задымление в пекарне в ТЦ, сорвался крановщик, электросушилка для овощей спровоцировала пожар - обзор ЧП
Минск
Задымление в пекарне торгового центра "Момо" было вызвано пожаром в вентиляции. Там воспламенились жировые отложения. В торговом центре сработала система оповещения. До прибытия спасателей персонал эвакуировал посетителей, здание покинули более сотни человек. Скорей всего, причиной пожара стало нарушение технологического процесса.
Молодечно
Крановщик сорвался в Молодечно. Трагедия произошла утром 21 августа. При подъеме в кабину мужчина не удержался и упал на промежуточную площадку, самостоятельно спуститься не смог. При помощи альпинистского снаряжения пострадавшего спустили на землю и передали бригаде скорой.
Каменецкий р-н
Спас соседку на пожаре. В Каменецком районе произошло возгорание в 5-этажке. До приезда спасателей неравнодушный сосед нашел горящую квартиру и вынес соседку на свежий воздух до приезда пожарных.
"Почувствовал запах гари у себя в квартире, обежал вокруг дома, огня нигде не увидел, но почувствовал запах на первом этаже у соседа. Мы выбили дверь. Начали все тушить и собственными силами вытащили", - рассказал сосед.
В результате ЧП никто не пострадал. Огонь повредил диван и вещи в одной из комнат. Причина ЧП устанавливается.
Глусский р-н
В Глусском районе пенсионерку на пожаре спас извещатель. 87-летняя женщина проснулась от звуков автономной сирены. Почувствовав сильное задымление и осознав, что ей не спуститься со второго этажа, женщина вызвала спасателей, которые и рекомендовали ей оставаться на балконе до приезда огнеборцев. Скорей всего, причиной пожара стало короткое замыкание стабилизатора напряжения для газового котла вследствие удара молнии.
Гродненский р-н
Удар молнии, скорей всего, привел к пожару в Гродненском районе. В одном из садовых товариществ соседи заметили яркую вспышку незадолго до возгорания и вызвали спасателей. Несмотря на оперативность, спасти деревянное строение не удалось.
В Гродно горел гараж, пристроенный к частному дому. К моменту приезда пожарных расчетов пламя перекинулось на крышу. Огонь повредил мотоцикл, стоявший в гараже, и другое имущество, а также оплавил переднюю часть Mercedes, припаркованного неподалеку. Как предполагается, к возгоранию могло привести короткое замыкание электропроводки.
Вилейка
Оставленная без присмотра электросушилка для овощей, возможно, стала причиной пожара в одной из квартир Вилейки. Очевидцы, завидев дым, позвонили в службу 101. На момент пожара никого из жильцов и соседей в 4-квартирном доме не было. Пламя повредило имущество в квартире. На пожаре никто не пострадал.
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