Задымление в пекарне в ТЦ, сорвался крановщик, электросушилка для овощей спровоцировала пожар - обзор ЧП

Минск

Задымление в пекарне торгового центра "Момо" было вызвано пожаром в вентиляции. Там воспламенились жировые отложения. В торговом центре сработала система оповещения. До прибытия спасателей персонал эвакуировал посетителей, здание покинули более сотни человек. Скорей всего, причиной пожара стало нарушение технологического процесса.

Молодечно

Крановщик сорвался в Молодечно. Трагедия произошла утром 21 августа. При подъеме в кабину мужчина не удержался и упал на промежуточную площадку, самостоятельно спуститься не смог. При помощи альпинистского снаряжения пострадавшего спустили на землю и передали бригаде скорой.

Каменецкий р-н

Спас соседку на пожаре. В Каменецком районе произошло возгорание в 5-этажке. До приезда спасателей неравнодушный сосед нашел горящую квартиру и вынес соседку на свежий воздух до приезда пожарных.

"Почувствовал запах гари у себя в квартире, обежал вокруг дома, огня нигде не увидел, но почувствовал запах на первом этаже у соседа. Мы выбили дверь. Начали все тушить и собственными силами вытащили", - рассказал сосед.

В результате ЧП никто не пострадал. Огонь повредил диван и вещи в одной из комнат. Причина ЧП устанавливается.

Глусский р-н

В Глусском районе пенсионерку на пожаре спас извещатель. 87-летняя женщина проснулась от звуков автономной сирены. Почувствовав сильное задымление и осознав, что ей не спуститься со второго этажа, женщина вызвала спасателей, которые и рекомендовали ей оставаться на балконе до приезда огнеборцев. Скорей всего, причиной пожара стало короткое замыкание стабилизатора напряжения для газового котла вследствие удара молнии.

Гродненский р-н

Удар молнии, скорей всего, привел к пожару в Гродненском районе. В одном из садовых товариществ соседи заметили яркую вспышку незадолго до возгорания и вызвали спасателей. Несмотря на оперативность, спасти деревянное строение не удалось.

В Гродно горел гараж, пристроенный к частному дому. К моменту приезда пожарных расчетов пламя перекинулось на крышу. Огонь повредил мотоцикл, стоявший в гараже, и другое имущество, а также оплавил переднюю часть Mercedes, припаркованного неподалеку. Как предполагается, к возгоранию могло привести короткое замыкание электропроводки.

Вилейка