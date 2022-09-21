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Загадочная гибель трех собак под Минском - в деле разбираются следователи
Следователи столичного региона разбираются в обстоятельствах гибели трех собак под Минском. Возбуждено уголовное дело. Инцидент случился летом этого года. По данным СК, 50-летняя жительница Ратомки, занимающаяся разведением питомцев, во дворе дома, в специально оборудованном вольере, обнаружила безжизненные тела трех своих ротвейлеров. После этого женщина тут же вызвала милицию.
Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области:
Согласно протоколам вскрытия, две собаки умерли в результате отравления ядом, а третья - от остановки дыхания, вызванного анафилактическим шоком. Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339-1 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Беларуси. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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