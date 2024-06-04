Загорелась бетономешалка, разряд молнии попал в сарай, губа мальчика застряла в машинке для стрижки ногтей - обзор ЧП

Свислочский р-н

Подробности инцидента в Свислочском районе, где загорелась бетономешалка. В ДТП, закончившемся пожаром, чудом обошлось без пострадавших. Напомним, не доезжая до районного центра, столкнулись грузовик и спецтехника. Последняя опрокинулась на бок и придавила проезжающий мимо автомобиль. Люди из легковушки успели выбраться и не пострадали. После бетономешалка загорелась. Со слов очевидцев, водитель МАЗа ехал по второстепенной дороге со стороны Свислочи. Выехал на перекресток и не пропустил стройтехнику, которая ехала по главной. Ее шофер уходил от удара влево, из-за чего и опрокинулся на легковой автомобиль.

Новогрудский р-н

Разряд молнии попал в сарай и вызвал пожар. В Новогрудском районе накануне после сильной грозы сгорела хозпостройка. Местный житель услышал треск шифера и увидел, что горит соседнее здание. Он сообщил о возгорании в МЧС. Огонь потушили, не дав перекинуться на другие дома. Сарай сгорел.

Глуск

В Глуске на пожаре бойцы МЧС спасли мужчину. На 4-м этаже по улице Гагарина загорелась квартира. Внутри находился ее 53-летний хозяин. В бессознательном состоянии его лежащим на диване нашли спасатели. Мужчину госпитализировали с отравлением продуктами горения. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Минск