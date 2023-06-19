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Загорелся автомобиль, выезд на встречную, не справился с управлением и съехал в поле, несоблюдение дистанции стало причиной аварии
Автомобиль на газу загорелся в столице. ЧП произошло на стоянке по улице Ржавецкой. Со слов очевидцев, во время пожара то и дело была вспышка газовоздушной смеси. Спасателям понадобилось несколько минут, чтобы ликвидировать возгорание. От огня две припаркованные рядом машины получили повреждения. Пострадавших нет.
Воложинский р-н
Выезд на встречную стал причиной смертельной аварии в Воложинском районе, еще 5 человек получили травмы. На узком участке дороги столкнулись два такси Renault. Что стало причиной лобового удара (невнимательность или иные обстоятельства) выясняют следователи. Освобождать некоторых пострадавших пришлось спасателям. В ДТП погибла женщина.
Кореличский р-н
Не справился с управлением и съехал в поле – это причина аварии в Кореличском районе. 23-летний водитель за рулем Opel на закруглении дороги поехал прямо, в результате съезда автомобиль перевернулся. Мужчина получил травмы головы и был госпитализирован. В ГАИ сообщили, что пристегнутый ремень уберег водителя от более тяжелых травм.
Узденский р-н
Схожее ДТП произошло и в Узденском районе, где местная жительница за рулем BMW не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет, затем автомобиль опрокинулся. С травмами пострадавшую госпитализировали.
Слуцкий р-н
Свыше одной промилле показало освидетельствование у водителя Volvo, который в Слуцком районе попал в аварию. Во время движения автомобиль съехал в кювет, где и перевернулся. В ДТП пострадали двое пассажиров, сам водитель отделался лишь испугом. Теперь мужчине грозит крупный штраф и лишение прав на 5 лет.
Минск
Несоблюдение дистанции стало причиной аварии на столичной кольцевой. Там столкнулись трактор и иномарка. В районе улице Чижевских водитель Land Rover протаранил МТЗ, который ехал впереди. В результате аварии тракторист получил травмы, мужчину для обследования отправили в больницу.
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