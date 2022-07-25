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Заподозрил в неверности и расправился с женой - трагедия в деревне Старые Фаличи
Заподозрил в посторонних любовных связях и не смог с этим смириться, а потому отнял жизнь. В ближайшее время в суде Минской области начнут рассматривать уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Стородорожского района. Его обвиняют в жестком убийстве собственной жены. Напомним, трагедия случилась в начале апреля этого года в деревне Старые Фаличи. По материалам дела, в день трагедии между фигурантом и ныне убитой внезапно вспыхнула ссора на почве ревности. Мужчина в приступе ярости стал избивать супругу всем, что попало под руку. Не менее 24 раз ударил кочергой, еще 8 раз – ножом, в том числе в область жизненно важных органов. Это подтвердили результаты судмедэкспертизы. Из-за сильной кровопотери женщина скончалась на месте происшествия. Материалы дела прокуратура направила в суд. Начала процесса обвиняемый ожидает под стражей.
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