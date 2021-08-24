Запрещенные вещества из Азербайджана выявила кинологическая служба Минской таможни

Таблетки с психотропами не дошли до адресата. Запрещенные вещества выявила кинологическая служба Минской таможни. Сообщается, что международное почтовое отправление в Беларусь следовало из Азербайджана. Внутри посылки находилось 120 пилюль. В их составе содержались псевдоэфедрин, эфедрин, а также метилэфедрин. Данные вещества ограничены для свободного перемещения через границу. Обычно их используют в качестве прекурсоров для изготовления наркотиков, которые провоцируют галлюцинации и бессонницу.