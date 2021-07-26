Зарплата в конвертах почти на 10 млн рублей - рекордные скрытые заработки выявил ДФР

В штате данной компании более 200 человек, поэтому финансовая милиция не парализовывала деятельность ООО в связи с тем, что это ответственность их руководителей и должностных лиц, которые разработали данную противоправную схему. В настоящее время, поскольку они предпринимают меры по погашению ущерба, думаю, они продолжат свою деятельность, только в рамках правового поля. В рамках этого уголовного дела задержаны трое подозреваемых. В целях возмещения причиненного ущерба государству наложен арест на имущество подозреваемых. Это элитные автомобили и дорогие особняки в пригороде Минска. В случае непогашения долга фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Дмитрий Дягилев, замначальника управления ДФР КГК Беларуси