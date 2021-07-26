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Зарплата в конвертах почти на 10 млн рублей - рекордные скрытые заработки выявил ДФР
Департамент финансовых расследований выявил рекордные скрытые заработки. Финансовая милиции проверила руководителей одной минской типографии, как считают оперативники, компания на протяжении нескольких лет скрывала крупные доходы целого отдела. Как итог - ущерб не только бюджету, но и своим сотрудникам. Ведь в будущем серая зарплата не позволит работникам получить достойную пенсию.
Что грозит фигурантам и работает ли сейчас предприятие, узнал Владимир Королев.
9 млн 900 тыс. рублей - именно такую сумму за несколько лет выплатила типография своим двадцати сотрудникам мимо кассы.
Чтобы избежать уплаты налогов, руководство разработало схему - по документам перевели отдел маркетинга в статус индивидуальных предпринимателей. Работа осталась та же, официальная зарплата упала в разы, но появилось щедрое вознаграждение в конвертах.
Каждый зарабатывал по-разному: кто-то 1 тыс., кто-то 10 тыс. Они были как ИП и состояли у нас в штате, были такими же сотрудниками, выполняя одни и те же функцииДмитрий Дягилев, замначальника управления ДФР КГК Беларуси:
Трудовые отношения подменялись гражданско-правовыми. Их з/п в конвертах выплачивалась в качестве дохода от предпринимательской деятельности. При этом трудовые отношения никак не изменились. Они продолжали работать на местах, пользоваться имуществом предприятия, представлялись его работниками. Данные лица в качестве ИП не начали вести предпринимательскую деятельность, не вкладывали деньги, не создавали продукты и услуги. Они лишь выполняли свои трудовые обязанности, находясь на своем рабочем месте.От перемены формы работы на бумаге изменилось налогообложение для самих сотрудников. Это позволило бухгалтерии иначе вычитать налоги: не начислять и не уплачивались обязательные страховые взносы в Фонд соцзащиты населения, а также подоходный налог.
По поручению руководства и от имени ИП я осуществлял подготовку актов выполненных работ и отчетов о проделанной работе.По деньгам были все в плюсе, кроме бюджета. По данным финансовой милиции, в результате такой схемы ущерб за несколько лет составил 2,5 млн рублей. Уходя от налогов, могла ли снижаться себестоимость продукции? Позволяла ли серая схема в том числе завоевывать рынок, обходя конкурентов по ценообразованию? На эти вопросы еще только предстоит ответить финансовой милиции в результате расследования.
В штате данной компании более 200 человек, поэтому финансовая милиция не парализовывала деятельность ООО в связи с тем, что это ответственность их руководителей и должностных лиц, которые разработали данную противоправную схему. В настоящее время, поскольку они предпринимают меры по погашению ущерба, думаю, они продолжат свою деятельность, только в рамках правового поля.В рамках этого уголовного дела задержаны трое подозреваемых. В целях возмещения причиненного ущерба государству наложен арест на имущество подозреваемых. Это элитные автомобили и дорогие особняки в пригороде Минска. В случае непогашения долга фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы.
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