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Зарубежные злоумышленники украли аккаунт и под видом магазина обманули десятки людей
Интернет-мошенники украли аккаунт продавцов аксессуаров для сада-дома и обманывают граждан. Гродненскую область в буквальном смысле накрыла волна интернет-мошенничества. Уже более двух десятков обманутых граждан обратились в милицию за помощью. Аферисты пользуются повышенным спросом нишевого товара в разгар дачного сезона. Правоохранители выяснили: у реализатора садовой мебели и бассейнов зарубежные злоумышленники похитили аккаунт в социальной сети Instagram. За годы работы у фирмы набралась довольно обширная аудитория. Пользуясь этим, интернет-мошенники через аккаунт предлагают мебель по низким ценам, якобы от имени изготовителя. На фирме знают о ситуации, размещают в своих социальных сетях и сайте предупреждение, что их профиль взломан. Милиция также просит граждан быть осторожными с подозрительно выгодными предложениями в интернете.
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