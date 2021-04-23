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Завершено расследование дела о покушении на умышленное незаконное пересечение госграницы
По данным следствия, 31-летний гражданин Литвы на лодке с мотором двигался по озеру Дрисвяты Браславского района. Пунктом назначения мужчины значилась Литва. Но свершиться планам было не суждено, так как на пути появились пограничники.
В ходе осмотра лодки было обнаружено и изъято почти 7 000 пачек сигарет. Как выяснилось, путь и схему для переброски контрабанды сигарет реализовывал целый синдикат. По результатам расследования 31-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье «Покушение на умышленное незаконное пересечение госграницы». К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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