Завершено расследование дела о покушении на умышленное незаконное пересечение госграницы

По данным следствия, 31-летний гражданин Литвы на лодке с мотором двигался по озеру Дрисвяты Браславского района. Пунктом назначения мужчины значилась Литва. Но свершиться планам было не суждено, так как на пути появились пограничники.

В ходе осмотра лодки было обнаружено и изъято почти 7 000 пачек сигарет. Как выяснилось, путь и схему для переброски контрабанды сигарет реализовывал целый синдикат. По результатам расследования 31-летнему мужчине предъявлено обвинение по статье «Покушение на умышленное незаконное пересечение госграницы». К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

