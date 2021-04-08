Завершено расследование дела по факту незаконной охоты в Березинском биосферном заповеднике

Тушу добытого лося там обнаружили стражи природы в январе. Из материалов дела известно, что браконьерством занимался 37-летний мужчина. Он поставил петлю (а это запрещенное орудие охоты) на территории заповедника в Докшицком районе. Вскоре нечестный охотник заметил, что в ловушке оказался лось. Животное погибло. Браконьер частично разделал тушу животного и принес мясо домой. Причиненный природе ущерб оценен в 26 тысяч рублей. Как выяснилось, в прошлом году мужчина уже имел проблемы с законом - за рыбалку против правил, водоем также на территории заповедника. Необходимые проверки провели эксперты, в том числе биолого-химическую экспертизу. 37-летнему жителю Докшицкого района предъявлено обвинение по статье "Незаконная охота, совершенная на территории заповедника, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере". Он под стражей. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд.