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Завершено расследование ДТП в Орше, в котором пострадал 11-летний мальчик
Завершено расследование ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик. Сегодня жизни и здоровью ребенка уже ничего не угрожает. Как сообщает СК, автотехнической экспертизой установлено, что обвиняемый за рулем грузовика двигался со скоростью чуть более 23 км/ч и располагал технической возможностью применить экстренное торможение и предотвратить наезд на велосипедиста с момента как его заметил. В Орше утром 9 июля 2021 года 66-летний водитель при повороте налево сбил мальчишку на велосипеде, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
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