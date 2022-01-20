Завершено расследование ДТП в Орше, в котором пострадал 11-летний мальчик

Завершено расследование ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик. Сегодня жизни и здоровью ребенка уже ничего не угрожает. Как сообщает СК, автотехнической экспертизой установлено, что обвиняемый за рулем грузовика двигался со скоростью чуть более 23 км/ч и располагал технической возможностью применить экстренное торможение и предотвратить наезд на велосипедиста с момента как его заметил. В Орше утром 9 июля 2021 года 66-летний водитель при повороте налево сбил мальчишку на велосипеде, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.