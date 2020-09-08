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Завершено расследование убийства 46-летнего мужчины в лесу Калинковичского района
По данным следствия, в апреле местный житель встретил 19-летнего знакомого с Хойникского района и решил с ним выпить. Попутчики ушли с трассы в лес, во время пьянки возник конфликт. Молодой человек стал избивать мужчину, который скончался от полученных травм. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый поджег на жертве одежду, но пламя вскоре погасло. Тогда мужчина спрятал тело под ветками. Уходя, молодой человек похитил вещи убитого и порвал паспорт. Через две недели мать погибшего написалазаявление в милицию о пропаже сына. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого, который сознался в убийстве и дал признательные показания. По месту жительства фигуранта была найдена часть вещей убитого. Жителю Хойникского района предъявлены обвинения в убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также краже и умышленном уничтожении документов. Сейчас дело передано прокурору для направления в суд.
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