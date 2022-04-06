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Завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве в Минске
Дружеское застолье закончилось поножовщиной - завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве в столице. В ноябре прошлого года 15-летний мальчик пришел из гостей и обнаружил дома окровавленный труп. Парень позвонил двоюродному брату, а тот, приехав, вызвал милицию. Вскоре удалось восстановить картину происшествия. Накануне погибший пришел в гости к отцу парня, вместе выпивали, но в какой-то момент разругались. Когда хозяин попросил уйти гостя, тот отказался – из-за ссоры с женой ему негде было ночевать. Когда мужчина попытался его силой вывести, началась драка. Гость схватился за нож, но обвиняемый выхватил оружие и сам нанес удары. После потасовки раненный друг пошел спать и ночью скончался.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:
Мужчина скончался на месте происшествия практически сразу. Позже в ходе судебно-медицинской экспертизы было установлено, что телесные повреждения на его теле образовались не менее чем от 30 травматических воздействий. А смерть минчанина наступила от сочетанной травмы головы, туловища и верхней конечности, осложнившейся обильной кровопотерей.
54-летний хозяин квартиры заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело за убийство, совершенное с особой жестокостью. Ранее мужчина не был судим, он имеет на иждивении несовершеннолетнего сына, которого воспитывал один.
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