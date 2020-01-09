3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Завершено расследование жестокого убийства в Глусском районе
Завершено расследование жестокого убийства в Глусском районе - инцидент случился в августе прошлого года в агрогородке Заволочицы. По данным следствия, компания выпивала в частном доме. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, в результате которой один из оппонентов скончался. Приятели не стали расстраиваться, положили тело в мешок, вынесли во двор и оставили в багажнике машины, продолжив празднования. На следующее утро один из мужчин поехал в магазин за спиртным, но по дороге его задержала дорожная милиция, которая и обнаружила труп в багажнике авто. Мужчина сказал, что забыл про ссору своих друзей. В СК подчеркнули, что в ходе расследования обвиняемые не раз меняли свои показания, пытаясь оправдать себя. Основному подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Действия его друга квалифицированы как угон авто и укрывательство особо тяжкого преступления. Оба находятся под стражей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва