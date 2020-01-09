Завершено расследование жестокого убийства в Глусском районе - инцидент случился в августе прошлого года в агрогородке Заволочицы. По данным следствия, компания выпивала в частном доме. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, в результате которой один из оппонентов скончался. Приятели не стали расстраиваться, положили тело в мешок, вынесли во двор и оставили в багажнике машины, продолжив празднования. На следующее утро один из мужчин поехал в магазин за спиртным, но по дороге его задержала дорожная милиция, которая и обнаружила труп в багажнике авто. Мужчина сказал, что забыл про ссору своих друзей. В СК подчеркнули, что в ходе расследования обвиняемые не раз меняли свои показания, пытаясь оправдать себя. Основному подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Действия его друга квалифицированы как угон авто и укрывательство особо тяжкого преступления. Оба находятся под стражей.



