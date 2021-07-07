Завершены разбирательства по делу о поджогах автомобилей и дома в Зельве

По информации следствия, в апреле этого года в городе случился пожар - вспыхнул автомобиль Volkswagen. В ходе разбирательств появились предположения о том, стихия, вероятно, разыгралась вследствие поджога. А вскоре в поджоге сознался 47-летний местный житель. Свой поступок он объяснил желанием навредить владельцу транспорта, с которым у злоумышленника был конфликт. Ночью он пришел на парковку, облил авто бензином и поджег. Помимо этого, вспомнил фигурант и прошлые свои дела - в 2011 году он тоже поджег чужую машину, чтобы владелец не смог ездить за границу. А в 2016 он попытался отомстить своему начальнику - сжечь дом его матери. Общий ущерб - около 50 тысяч рублей. Допрошены свидетели, потерпевшие и обвиняемый. С последним проведены проверки показаний на месте. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

