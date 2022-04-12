Завод по производству самогона ликвидирован в Свислочском районе

В Свислочском районе ликвидирован завод по производству самогона. Масштабный бизнес с автономными генераторами, насосами и прочими атрибутами крупной алкофабрики наладили в лесу под открытым небом. Пятерых бутлегеров задержали в момент изготовления спиртного.



У фигурантов был и свой автопарк - сырье и готовый продукт перевозились на трех УАЗах. Изъято почти 400 литров самогона, а также имущество, вовлеченное в оборот для получения напитка, в том числе и автомобили. Уничтожено почти 3 тонны браги. Самим же самогонщикам грозит штраф.