Желание полакомиться медом ценой в сто рублей

Захотелось сладкой жизни в прямом смысле слова. В одном из торговых центров столицы на глаза охранникам попался мужчина, который словно медведь в улей запустил лапу в торговый павильон. Его остановили уже на выходе из магазина и нажали тревожную кнопку милиции. После просмотра записей системы видеонаблюдения выяснилось, что сначала мужчина взял две банки меда, как говорится, на пробу, а чуть позже снова вернулся и прихватил еще восемь упаковок. Таким образом общий ущерб составил около 100 рублей.



Изначально любитель экопродуктов отрицал, говорил, что в торговом центре хотел обменять валюту, но потом все-таки сознался. Медом он планировал побаловать своих товарищей, с которыми ранее отбывал наказание. Сам 43-летний минчанин нигде не работает, ранее неоднократно судим по ряду уголовных статей. В ближайшее время его действиям будет дана правовая оценка.



