Женщина попала под колеса авто, водителю стало плохо, лихач не уступил дорогу - подробности дорожных новостей

Обзор дорожных новостей в материале Владимира Королева.

Потеряла управление над машиной и врезалась в маршрутку - это причины аварии в Щучинском районе. Накануне вечером 44-летняя водитель Nissan не удержала машину и врезалась в Volkswagen, который осуществлял опережение в соседней полосе. В результате удара микроавтобус столкнулся с отбойником, после чего маршрутка опрокинулась. Всего в машине находилось 15 человек, они получили легкие травмы, госпитализация потребовалось лишь одной женщине.

Авария с участием микроавтобуса произошла в Минске. На пересечении Уральской и Долгобродской водитель BMW при повороте налево выехала на запрещающий сигнал и столкнулась с Volkswagen. В ДТП травмы получили водитель и пассажир микроавтобуса, для обследования их доставили в больницу.

Смертельная авария в Мозырском районе. Накануне днем Ford Galaxy съехал в кювет, где опрокинулся. От удара водитель погиб. В ГАИ уточнили, что в момент аварии мужчина не был пристегнут ремнями безопасности.

Не уступил дорогу МАЗу. В Новогрудском районе 63-летний водитель Mitsubishi при выезде на главную дорогу не пропустил грузовик. От удара легковушку выбросило на проезжающую мимо Audi. В результате аварии водитель Mitsubishi с травмами был доставлен в больницу.

В Узденском районе водителю стало плохо в дороге. 63-летний мужчина за рулем Dodge, почувствовав недомогание, не смог остановить авто. Минивэн съехал в кювет и врезался в придорожное дерево, пострадавшего госпитализировали.