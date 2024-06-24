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Женщина попала под колеса авто, водителю стало плохо, лихач не уступил дорогу - подробности дорожных новостей
Обзор дорожных новостей в материале Владимира Королева.
Потеряла управление над машиной и врезалась в маршрутку - это причины аварии в Щучинском районе. Накануне вечером 44-летняя водитель Nissan не удержала машину и врезалась в Volkswagen, который осуществлял опережение в соседней полосе. В результате удара микроавтобус столкнулся с отбойником, после чего маршрутка опрокинулась. Всего в машине находилось 15 человек, они получили легкие травмы, госпитализация потребовалось лишь одной женщине.
Авария с участием микроавтобуса произошла в Минске. На пересечении Уральской и Долгобродской водитель BMW при повороте налево выехала на запрещающий сигнал и столкнулась с Volkswagen. В ДТП травмы получили водитель и пассажир микроавтобуса, для обследования их доставили в больницу.
Смертельная авария в Мозырском районе. Накануне днем Ford Galaxy съехал в кювет, где опрокинулся. От удара водитель погиб. В ГАИ уточнили, что в момент аварии мужчина не был пристегнут ремнями безопасности.
Не уступил дорогу МАЗу. В Новогрудском районе 63-летний водитель Mitsubishi при выезде на главную дорогу не пропустил грузовик. От удара легковушку выбросило на проезжающую мимо Audi. В результате аварии водитель Mitsubishi с травмами был доставлен в больницу.
В Узденском районе водителю стало плохо в дороге. 63-летний мужчина за рулем Dodge, почувствовав недомогание, не смог остановить авто. Минивэн съехал в кювет и врезался в придорожное дерево, пострадавшего госпитализировали.
Женщина-пешеход попала под колеса авто в результате аварии. В Логойском районе на витебской трассе машина Audi протаранила Volvo, от удара автомобиль выкатился на пешеходный переход, по которому в это время шла женщина. 43-летняя пешеход получила серьезные травмы, пострадавшую увезла скорая.
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