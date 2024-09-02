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Женщина в Минске забрала из торговой точки жалобную книгу - возбуждено уголовное дело

Вернула наушники, а книгу жалоб и предложений забрала. В милицию обратились сотрудники торговой точки по продаже техники. Покупатель забрала у них документ -книгу жалоб и предложений.

Накануне женщина приобрела на островке в торговом центре наушники, но вскоре вернулась, чтобы сдать товар, который ей не понравился. Продавец обратила внимание, что техника использовалась, а коробка от нее была повреждена. В итоге сотрудница торговой точки не стала оформлять возврат и попросила дождаться ее начальника. В ответ клиент попросила книгу жалоб, которую в итоге забрала с собой. В отношении дамы возбуждено уголовное дело за хищение документов.

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