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Женщина вступила в лужу и упала, пораженная разрядом электричества

Ужасающая ситуация произошла на улице после дождя. Женщина вступила в лужу и упала, пораженная разрядом электричества. Прохожий мужчина попытался помочь пострадавшей, но его также ударило током.

Где произошла это шокирующая история, не уточняется, но она еще раз заставляет задуматься о том, как могут быть опасны летом проливные дожди и грозы.

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