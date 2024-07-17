Ужасающая ситуация произошла на улице после дождя. Женщина вступила в лужу и упала, пораженная разрядом электричества. Прохожий мужчина попытался помочь пострадавшей, но его также ударило током.

Где произошла это шокирующая история, не уточняется, но она еще раз заставляет задуматься о том, как могут быть опасны летом проливные дожди и грозы.