Очередной случай телефонной аферы. Несмотря на то что женщине в банке рассказали о мошенниках, она все равно взяла для них кредит. Так, минчанке в мессенджере позвонили якобы из милиции. Лжесотрудник сообщил, что на имя женщины мошенники из числа работников банка оформили кредит. Чтобы вернуть деньги и наказать преступников, она должна оформить заем и перевести деньги на счет. В процессе оформления документов работник банка показала потерпевшей буклет, в котором описана схема мошенничества. Женщина ознакомилась, однако все равно оформила кредит на 10 тыс. рублей.