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Женщине в банке рассказали о мошенниках, она все равно взяла для них кредит

Очередной случай телефонной аферы. Несмотря на то что женщине в банке рассказали о мошенниках, она все равно взяла для них кредит. Так, минчанке в мессенджере позвонили якобы из милиции. Лжесотрудник сообщил, что на имя женщины мошенники из числа работников банка оформили кредит. Чтобы вернуть деньги и наказать преступников, она должна оформить заем и перевести деньги на счет. В процессе оформления документов работник банка показала потерпевшей буклет, в котором описана схема мошенничества. Женщина ознакомилась, однако все равно оформила кредит на 10 тыс. рублей.

В почтовое отделение минчанка попала перед закрытием и успела перевести 6800 рублей, закончить перевод решила утром. На следующий день женщина приехала в РУВД узнать, является ли звонивший правоохранителем, и поняла, что стала жертвой аферистов. Возбуждено уголовное дело за мошенничество.
Даша Денисова, старший инспектор ГИОС Центрального РУВД Минска

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