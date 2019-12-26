Женский взгляд на фальшивомонетничество и продажу оружия

Российская полиция опубликовала кадры задержания группы, которую подозревают в ряде преступлений. Речь идет о межрегиональной этнической команде Северо-Кавказского округа, участники которой причастны к сбыту огнестрельного оружия, боеприпасов, металлической ртути, а также поддельных денежных билетов Банка России и США. Как сообщается, были получены сведения о соучастниках криминальной группировки, а также каналах сбыта поддельных 5000-х российских рублях и 100-долларовых банкнот США. Идейным вдохновителем всего была женщина. Все руководство и контроль над группой она взяла на себя.