Жертвами аферисток стали сотни жителей из разных регионов Беларуси - как работала новая схема?

Новый вид афер от кибермошенников зафиксирован в Беларуси - пострадали уже около сотни жителей из разных регионов страны. Схема такова: IT-преступники предлагают потенциальным жертвам свидание. Находят их жулики на популярных сайтах знакомств. Скрываясь под фото очаровательных девушек, обещают знакомому по переписке незабываемую встречу офлайн. Свидание дамы предлагают провести в кино или театре. Правда, билеты нужно приобрести заранее, якобы ажиотаж.

Правоохранители не исключают, что жертв может быть и больше. Некоторые молчат, дабы не выставлять себя в дурном свете. А у других мужчин и вовсе на кону семейное благополучие. Как стало известно, некоторые пользователи сайтов знакомств устраивали свидания с незнакомками за спинами вторых половинок. В любом случае, молчание здесь играет на руку аферистам - отметили в милиции. Стражи порядка еще раз напоминают: не стоит переходить по ссылкам, которые присылают незнакомцы в Сети.