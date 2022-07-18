Жертвами лжеследователя стали две пенсионерки из Мозыря

Очередной мишенью телефонных мошенников стали сразу две жительницы Мозыря. В первом случае на домашний телефон 73-летней пенсионерки позвонила некая "следователь Анна Александровна". Собеседница сообщила пожилой женщине, что ее сын и невестка попали в серьезное ДТП и находятся в реанимации, якобы они сбили человека на переходе. По словам "следователя", родственники пострадавшей женщины готовы отказаться от претензий к водителю в обмен на 50 тысяч долларов. В итоге пенсионерка передала курьеру почти 11 тысяч евро и 1200 долларов. В этот же день жертвой "следователя Анны Александровны" стала еще одна жительница Мозыря. Пожилая женщина подняла трубку стационарного телефона и услышала душераздирающий женский голос, якобы "дочери", которая прокричала, что по своей вине угодила под колеса дорогостоящего автомобиля. Сама находится с переломами в больнице, автомобиль разбит вдребезги. И вот та самая Анна Александровна пообещала урегулировать возникшую проблему за 70 тысяч долларов. Пенсионерка передала для помощи дочери все накопленные сбережения – 10 тысяч рублей. Деньги также забрал водитель-курьер. Мозырским районным отделом СК возбуждены уголовные дела по факту мошенничества в особо крупном размере. А мы еще раз обращаем внимание: "Не реагируйте на такого рода сообщения! Прежде чем передать деньги, позвоните родственникам и узнайте из первых уст, что произошло!".