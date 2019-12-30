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Жертвами огня в столице едва не стали двое человек
Предполагается, что из-за курящего соседа. Как сообщают бойцы МЧС, на улице Пономаренко вспыхнуло жилище на первом этаже. Его хозяин выбрался из горящего помещения еще до прибытия спасателей. В момент ЧП в соседней квартире находились женщина и ее сын. Их эвакуировали огнеборцы. Пламя потушили, однако стихия успела повредить как квартиру, так и подъезд дома. Вероятная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем при курении.
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