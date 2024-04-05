Жертвами вымогателей стали четверо минчан, они отправляли свои интимные фото партнерам по переписке

Оперативники установили, что и мужчины, и женщины в социальных сетях отправляли неизвестным свои фотографии в обнаженном виде. После этого партнеры по переписке начинали требовать деньги, угрожая в противном случае опубликовать полученные материалы. В одном случае злоумышленники потребовали от минчанина 400 рублей за нераспространение его интимных снимков, по этой же схеме пытались выманить 300 рублей и у 18-летней минчанки, которая поделилась своими откровенными фото со знакомым по переписке.

Вячеслав Капский, начальник отделения по противодействию киберпреступности Московского РУВД Минска