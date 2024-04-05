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Жертвами вымогателей стали четверо минчан, они отправляли свои интимные фото партнерам по переписке
Сразу четверо жителей Минска обратились в милицию - они стали жертвами вымогателей после знакомства с противоположным полом.
Она попросила меня прислать свои фото, которые я отправил. Фото были интимного характера. После того как я их отправил, она начала шантажировать, требоватьденьги, сказала, что будет отправлять этифото моим близким, родственниками и знакомым.
Оперативники установили, что и мужчины, и женщины в социальных сетях отправляли неизвестным свои фотографии в обнаженном виде. После этого партнеры по переписке начинали требовать деньги, угрожая в противном случае опубликовать полученные материалы. В одном случае злоумышленники потребовали от минчанина 400 рублей за нераспространение его интимных снимков, по этой же схеме пытались выманить 300 рублей и у 18-летней минчанки, которая поделилась своими откровенными фото со знакомым по переписке.
Во всех случаях по факту вымогательства возбуждены уголовные дела.
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