Жертвой мошенников стал мужчина, временно проживающий в Польше

Мошенники придумывают все новые уловки, чтобы пополнить свою копилку. Даже, если Вы уехали за рубеж, но пользуетесь белорусскими платформами, аферисты найдут способ, как подобраться к вашим деньгам. Жертвой стал мужчина, временно проживающий в Польше. Самозванец позвонил ему в мессенджер от имени милиционера и выдал легенду, что махинаторы на "Куфаре" пытаются оформить на белоруса кредит. Но есть решение, как помешать обманщикам (подробнее в видео).