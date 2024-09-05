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Жертвой мошенников стал мужчина, временно проживающий в Польше
Мошенники придумывают все новые уловки, чтобы пополнить свою копилку. Даже, если Вы уехали за рубеж, но пользуетесь белорусскими платформами, аферисты найдут способ, как подобраться к вашим деньгам. Жертвой стал мужчина, временно проживающий в Польше. Самозванец позвонил ему в мессенджер от имени милиционера и выдал легенду, что махинаторы на "Куфаре" пытаются оформить на белоруса кредит. Но есть решение, как помешать обманщикам (подробнее в видео).
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