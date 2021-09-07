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Жертвой пенсионера стал россиянин, оставивший свое портмоне у кассы автобусного вокзала

Еще один факт из жизни уголовного розыска, когда на руку высокие технологии. Камера наблюдения на вокзале помогла найти человека, который прихватил чужой кошелек с деньгами. Жертва - россиянин, забывший на прилавке кассы автобусного вокзала портмоне с 65 тысячами российский рублей. Похититель - пенсионер, мужчина, заметив оставленный чужой кошелек, не сообщил сотрудникам вокзала, а оставил себе.

Камера, установленная на вокзале, зафиксировала данный факт. Часть похищенных денег мужчина успел потратить на личные нужды, а оставшуюся часть хранил дома в коробке с документами. Сумма ущерба составила около 65 000 российских рублей. Известно, что ранее пенсионер привлекался к уголовной ответственности за преступление, связанное с подделкой документов. Следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело по факту кражи.
Александра Савончик, начальника ОУР КМ Октябрьского РУВД Минска

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