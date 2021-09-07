Жертвой пенсионера стал россиянин, оставивший свое портмоне у кассы автобусного вокзала

Камера, установленная на вокзале, зафиксировала данный факт. Часть похищенных денег мужчина успел потратить на личные нужды, а оставшуюся часть хранил дома в коробке с документами. Сумма ущерба составила около 65 000 российских рублей. Известно, что ранее пенсионер привлекался к уголовной ответственности за преступление, связанное с подделкой документов. Следователи дали правовую оценку и возбудили уголовное дело по факту кражи.

Александра Савончик, начальника ОУР КМ Октябрьского РУВД Минска