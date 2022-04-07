Жесткие подходы к воспитанию для родителей из Минска обернулись уголовным делом

Метод кнута или жесткие подходы к воспитанию обернулись уголовным делом. Педагоги одной из столичных школ сообщили в милицию о том, что 11-летняя девочка пришла на занятия с многочисленными кровоподтеками. В разбирательства сразу включились милиционеры.