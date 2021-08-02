ЧПЗона X

Жестокое обращения с животными ради популярности в интернете

Правоохранители Бреста проводят проверку по факту жестокого обращения с животными. В интернете появилось видео, как подростки играли с белкой, а после жестоко убили ее. Подобное поведение малолетних живодеров вызвало гнев в интернете. Не исключено, что это не первые издевательства над питомцами.Сейчас с задержанными ребятами беседуют милиционеры.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все