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Жестокое преступление раскрыто в Верхнедвинском районе

В Верхнедвинском районе раскрыто жестокое преступление. В милицию обратился пенсионер, который сообщил, что во дворе своего дома он обнаружил принадлежащую ему собаку без признаков жизни. У животного отсутствовала верхняя часть тела. Оперативниками установлено, что преступление совершил сосед потерпевшего. Накануне происшествия 48-летний животновод продолжительное время злоупотреблял спиртным.

Ночью он проснулся от лая соседской собаки. Разозлившись, мужчина взял топор, нож и отправился во двор к соседу. Сначала он оглушил, а потом обезглавил животное. Как выяснилось, подозреваемый ранее судим за причинение тяжких телесных повреждений и кражу. Подозреваемый задержан. В отношении мужчины следователями возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными, повлекшее его гибель.
Виталий Новак, старший инспектор по ОП ОИОС УВД Витебской области

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