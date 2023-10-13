Жестокое преступление раскрыто в Верхнедвинском районе

Ночью он проснулся от лая соседской собаки. Разозлившись, мужчина взял топор, нож и отправился во двор к соседу. Сначала он оглушил, а потом обезглавил животное. Как выяснилось, подозреваемый ранее судим за причинение тяжких телесных повреждений и кражу. Подозреваемый задержан. В отношении мужчины следователями возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными, повлекшее его гибель.

Виталий Новак, старший инспектор по ОП ОИОС УВД Витебской области